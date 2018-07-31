Kasım 2017'de Alaşehir Belediyespor'a transfer olan 26 yaşındaki Sırp voleybolcu Aleksandra Jojic'e bir süre önce kanser teşhisi konmuştu. Voleybolplus'ta yer alan habere göre başarılı pasöre durumunun daha da kötüye gitmeden acilen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Maddi açıdan zor günler geçirdiği belirtilen Jojic, Alaşehir Belediye ile temasa geçerek durumu anlattı ve geçen sezondan kalan alacaklarını istedi.

Bu sezon Sevinç Şenkuş, Tülay Öner, Revşen Şenboğa, Yıldız Begüm Kanat ve Ceren Atila gibi voleybolcuları transfer eden ve antrenörlüğe Gül İlter'i getiren Manisa ekibi, voleybolcuya kısa süre içerisinde ödeme yapılacağını bildirdi. Ancak haberde Sırp voleybolcuya herhangi bir ödeme yapılmadığı kaydedildi. Jocic ameliyat olabilmek için hala Alaşehir Belediye'nin ödeme yapmasını bekliyor.

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