Kanserde erken teşhis için Bilecik'in köylerini geziyorlar

Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

AA

Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan uygulama kapsamında köylerde yaklaşık bir yıldır kanser taraması yapılıyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki organize sanayi bölgeleri ile iş dünyasının destekleriyle alınan "Mobil Kanser Tarama Aracı" 2021 yılının ekim ayında hizmete başladı.

HEM TARAMA HEM DE BİLGİLENDİRME "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla çalışan sağlık ekipleri, ocak ayından bu yana il merkez ve 7 ilçedeki köyleri gezerek hem tarama hem de bilgilendirme yaptı. Bu konuda eğitim verilen sağlıkçılar, özellikle kadınlarda en sık görülen türlerden olan meme kanseriyle ilgili taramalar gerçekleştirerek durumları riskli görülenleri yönlendirdi.

"TEDAVİ BAŞARISININ YÜKSELTİLMESİ AMAÇLANIYOR" İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve İl Kanser Tarama Koordinatörü Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Aracın göreve başlamasından bu yana 109 ayrı konumda faaliyet gösterdiklerini belirten Gürsoy, fabrikalarda, pazar alanlarında, köy meydanlarında 4 bin 293 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verdiklerini anlattı.

TARAMALARDA 5 KİŞİDE KANSERE RASTLANDI Elde ettikleri verilere değinen Gürsoy, şöyle konuştu: "Mobil kanser tarama aracımız bir yıl içinde 4 doktor, 24 hemşire, 19 ebe ve 15 röntgen teknisyen ile 8 bin kilometre yol katetti. 2 bin 432 kadına mamografi çekimi, 745 kişiye HPV/DNA taraması, 482 kişiye gaitada gizli kan taramaları yapıldı. Taramalar neticesinde 2 bin 432 kadından 168'ine şüpheli lezyon tanısı konuldu, bunlardan 4'ü kanser tanısı aldı. 33 kişinin şüpheli gelen HPV/DNA testi taramasından bir kişi kanser tanısı aldı. Gaitada gizli kan taramaları sonrasında 7 kişinin şüpheli gelen sonuçlarından sonra herhangi bir kanser tanısı tespit edilmedi." Gürsoy, bu araç dışında Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı çalışan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'nde taramaların ücretsiz yaptırabildiğini sözlerine ekledi.