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Haberler Sağlık Kansere yol açabilen yeni mutasyon imzaları saptandı
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İngiltere'de yapılan araştırmada kansere yol açabilen yeni mutasyon imzaları saptandı

İngiltere'de bilim insanları, 12 binden fazla kanser hastasından alınan tümörleri analiz ederek kansere yol açabilen 58 yeni mutasyon imzası tespit etti

Kansere yol açabilen yeni mutasyon imzaları saptandı
Kansere yol açabilen yeni mutasyon imzaları saptandı
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AA

Cambridge Üniversite Hastaneleri (CUH) ve Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, 12 binden fazla kanser hastasının tam genetik yapısını veya tüm genom dizilerini analiz etti.

DailyMail'in haberine göre, hastalardan alınan binlerce tümörün DNA analizi, her hastanın kanserden gördüğü hasar ve tedavi süreçlerine dair veri sağlayan genetik mutasyonlarla birlikte bu kişilerdeki kanserin nedenleri hakkında yeni ipuçları sağladı.

58 YENİ MUTASYON İMZASI SAPTANDI

Profesör Serena Nik-Zainal liderliğindeki bilim insanları, kanser hastalarının tam genetik yapısını veya tüm genom dizilerini analiz ederek 58 yeni mutasyon imzası saptadı.

Cambridge Üniversitesinden Dr Andrea Degasperi, çalışmaya dair hastaların genom dizilimi, her kişinin kanserine katkıda bulunan tüm mutasyonların bütün resmini verdiğini vurgulayarak "Hastalar arasındaki ortak noktalarla farklılıkları araştırdık ve bunu yaparken 58 yeni mutasyon imzasını ortaya çıkardık ve kanser bilgimizi genişlettik" dedi.

Profesör Nik-Zainal de çalışmanın, kanserin nasıl geliştiğine, nasıl davranacağına ve hangi tedavi seçeneklerinin en iyi sonucu vereceğine dair ipuçları vermede tüm genom dizileme testlerinin ne kadar güçlü olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Çalışmanın kanserin sebeplerinin tespitinde önemli rol oynadığına işret eden Nik-Zainal, eski ve yeni mutasyonların tanımlamasına yardımcı olacak bilgisayar tabanlı bir sistem de geliştirdiklerini kaydetti.

Genomics İngiltere'den Profesör Matt Brown da mutasyon imzalarının sağladığı verilerle geliştirilen tedavi yöntemlerini mevcut kanser hastalarına uygulamayı umduklarını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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