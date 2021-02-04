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Kanseri yendi hastalar için gönüllü mücadelesi devam ediyor

Türk Kanser Derneğinin gönüllü üyesi Aslı Sağlık, kanseri yendikten sonra kendisi gibi kanserle mücadele eden hastalara yardım elini uzatıyor.

Kanseri yendi hastalar için gönüllü mücadelesi devam ediyor
AA

İki çocuk annesi 48 yaşındaki Aslı Sağlık, eşinin vefatının ardından çalışma hayatına atıldı. İş ve ev yaşamını başarıyla sürdürürken 2016 yılında meme kanserine yakalanan Sağlık'ın hayatı bir anda değişti.

Kansere karşı verdiği mücadeleyi AA muhabiriyle paylaşan Sağlık, "Sporda göğüs çalışırken elime kitle geldi. Onun kas olduğunu zannettim ve hiç önemsemedim. Rutin kontrollerime gittiğimde doktorum mamografi çektirmemi istedi. Hiç kanser olacağım aklıma gelmediği için 3 ay boyunca mamografi sonucunu almadım. Sonucu aldıktan sonra ise kendime yine konduramadım. Doktorum bir cerraha yönlendirdikten sonra meme kanseri teşhisi konuldu." diye konuştu.

Meme kanseri teşhisi konulmasının ardından ikinci evre olduğu için Mart 2016'da tedavisine başlandığını anlatan Sağlık, kemoterapi ve radyoterapileri sırasında çocuklarının kendisine çok destek olduğunu ifade etti.

İlk kemoterapi almaya başladığında saçlarının döküldüğünü belirten Sağlık, şöyle konuştu:

"Çok üzülüyorsunuz ama saçlarınızı kaybetmeniz işin en basit ve kolay yanı. İlaçların yan etkileri olarak bulantılarım da oldu ve tedavim sırasında 20 kilo aldım. Bu beni çok rahatsız etmişti. Saçlarımı, kirpiklerimi kaybetmenin yanı sıra nefes almakta zorlandım. Hareketlerim ağırlaştı ama hep, Pollyana'cılık yaparak, 'Ben iyiyim' diye düşündüm. Tedavim süresince kendimi hayattan soyutlamadım ve hayatımı yaşamaya devam ettim. Kemoterapiyi aldım ve aynen hayatıma devam ettim. Arkadaşlarımla görüştüm, gezdim, kafelere ve sinemalara gittim. Yeri geldi çalıştım ve iş hayatıma bir müddet devam ettim. Kızım ve oğlum da bana her zaman destek oldular. Kendimi hastalığa asla teslim etmedim."

- "Hayatım gönüllülük esasıyla yürüyor"

Sağlık, kanser tedavisi gördüğü dönemde derneklerin etkinliklerine de katıldığını ifade ederek, Türk Kanser Derneğinin her zaman kendisinin yanında olduğuna işaret etti.

Türk Kanser Derneğinde kendisini ailemde gibi hissettiğini, tedavisi sırasında psikolojik hizmetlerinden yararlandığını dile getiren Sağlık, şöyle konuştu:

"Her türlü hep yanımda oldular. Kanser tedavisi gördüğüm sürede kendime, 'Tedavim bittikten sonra kanser hastalarının her türlü yanında ve destek olacağım. Elimden ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım' dedim. Tedavim bittikten sonraki hayatım yardım derneklerine katılmakla geçti. Hayatım gönüllülük esasıyla yürüyor. Türk Kanser Derneğinin gönüllü üyesi olarak hastalara elimden geldiğince yardım ediyorum. Onkoloji servisinde hasta çocukları ziyaret ediyorum. Aynı zamanda hasta arkadaşlarım var ve onlara elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Başka derneklerle de çalıyorum. Sokakta yaşayan insanlar ve çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kanser tedavisini atlatan her insan bir şeye sarılmak istiyor ve ben de hastalara, çocuklara yardımcı olarak mutluluğu yakaladım. Dernek işlerini daha çoğaltmak, daha çok kişiye yardımcı ve destek olmak istiyorum."

Gönüllü çalışmanın kendisine huzur sağladığını dile getiren Sağlık, "Gönüllü olmanın verdiği iç huzur ve mutluluk hiçbir şekilde ifade edilemiyor. Çok güzel bir şey. Huzurlu yaşamak için yapıyorum. İnsanların mutlu olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Onkolojideki çocukları ziyaret edip sohbet ediyoruz. Onların güler yüzünü görmek bile bana yetiyor." dedi.

- "Bu süreç önünde sonunda bitecek"

"Kanser hastalarına da tavsiyem, bunun bir süreç olduğunu bilmeleri gerekiyor." diyen Sağlık, şunları söyledi:

"Süreç önünde sonunda bitecek. Kanseri misafir olarak tanımlarsak, bunu göndereceğimize inanıyorum. Kemoterapiye hiçbir zaman ilaç demedim. 'Şifa bulmaya gidiyorum' dedim. Kemoterapi bizim şifa bulma aracımız. Kanser hastalarının mümkün olduğunca o dönemin süreç olduğunu düşünerek hastalığa kendilerini teslim etmeden yaşamaları gerekiyor. Ben öyle kanseri atlattım. Tedavim 9 ay sürdü ama her ay iğne oluyorum ve her gün ilacımı alıyorum. Tedavim devam ediyor. Maalesef en ufak bir başınız ağrıdığında 'Acaba mı' diye ilk aklınıza gelen kanser oluyor. Onunla yaşamayı öğreniyorsunuz. O süreç bitmiyor ve ömür boyu bizimle devam ediyor."

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde tüm insanlara bir mesaj iletmek istediğini de dile getiren Sağlık, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Mutlaka kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Meme kanseri için evde kendimiz kontrolleri yapalım. 40 yaşından sonra mamografi çektirelim. Düzenli olarak kendimizi takip edelim. Erken teşhis hayat kurtarır. Tedavide olan bütün arkadaşlarıma hepsine şifa diliyorum. Tez zamanda inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Güzel günler bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

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