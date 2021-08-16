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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kanserli annenin kayıp kızı bulundu - Haberler
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Kanserli annenin kayıp kızından haber var!

Bursa'da kanser hastası bir kadın kayıp olan 17 yaşındaki kızının bulunması için gözyaşları içinde yardım istemişti. Bursa polisi, genç kızı bularak ailesine teslim etti

Bursa'da kanserli annenin kayıp kızı bulundu - Haberler
Kanserli annenin kayıp kızından haber var!
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İHA

Bursa'da kanser hastası kadın, polisin çalışması ile kayıp kızına kavuştu.

Bursa'nın Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Kızına bir türlü ulaşamayan anne, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarı yapıldıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Feyzanur Arslan'ı buldu. Arslan 10 gün sonra sağ salim ailesine teslim edildi.

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