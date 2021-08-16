Kanserli annenin kayıp kızından haber var! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da kanser hastası kadın, polisin çalışması ile kayıp kızına kavuştu.

Bursa'nın Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Kızına bir türlü ulaşamayan anne, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarı yapıldıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Feyzanur Arslan'ı buldu. Arslan 10 gün sonra sağ salim ailesine teslim edildi.