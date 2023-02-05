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Kantarda TIR'ın ağırlığı 2 ton fazla gelince şüphelendi, dorseden 26 kaçak göçmen çıktı

İran’dan TIR'a yüklediği cam eşyayı Trabzon’a getiren İran uyruklu TIR sürücüsü Seyfullah Refii, Trabzon Limanı'nda yükünü gümrüklü sahada indirmeye hazırlanırken aracın dorsesinden gelen sesle hayatının şokunu yaşadı. Doğu Beyazıt’ta gizlice bindikleri TIR'ın dorsesinde İstanbul’a gitmeyi hayal eden 26 Afgan göçmen Trabzon’a gelince soluğu emniyette aldı.

Kantarda TIR'ın ağırlığı 2 ton fazla gelince şüphelendi, dorseden 26 kaçak göçmen çıktı
İHA

İran’dan TIR'a yüklediği cam eşyayı Trabzon'a getirmek için yola çıkan İran uyruklu 6 yıllık TIR sürücüsü Seyfullah Refii (31) Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde mola verdi. Bir süre dinlendikten sonra yoluna devam eden Refii, Erzurum'da yol denetim istasyonunda durarak kantara girdi. Yapılan ölçümde TIR'ın ağırlığının 2 ton fazla gelmesi üzerine sürücü Refii, 3 bin 600 TL ceza ödedi. Ağırlık limitini aşmasından şüphelenen Refii, TIR'ın dorsesinin mühürlü olması nedeniyle yükü kontrol edemedi. Cezasını ödedikten sonra yoluna devam eden Refii, sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı. Gerekli kontrollerin ardından limanı sahasına giriş yapan Refii, çay içmek için dışarı çıktı. TIR'ın etrafında dolaşırken dorsenin içinden ses geldiğini fark eden Refii şüphelenerek durumu liman güvenlik ekiplerine bildirdi.

Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince dorsede arama yapıldı. Gümrük Muhafaza memurların da eşliğinde mührü açılan TIR dorsesinin içinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. 535 kilometrelik yolculuğun ardından soluğu emniyetti alan Afganistan uyruklu göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganistan uyruklu göçmenlerin gizlice TIR'ın dorsesine 'İstanbul'a gitmek için bindirildikleri tespit edildi.

"EĞER MÜHRE AÇSAYDIN O ZAMAN BEN DE SUÇLU OLMUŞ OLACAKTIM"

TIR sürücüsü Seyfullah Refii, Trabzon'a geldiğinde tırın dorsesinden gelen sesler üzerine şüphelendiğini belirterek, "Nahçıvandan geliyordum. Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Doğubayazıt'ta gece saat 02.00 sıralarında mola verdikten sonra uyudum. Sabah saat 8-9 sıralarında yola çıktım. Erzurum’a geldim ve daha sonra aracı kantara çıkarttım. Kantarda, aracım normaldeki ağırlıktan 2 ton fazla gelince 3 bin 600 TL cezaya kaldım. Bana cezayı ödemem gerektiğini söylediler ancak iki ton fazla gelince şüphelendim. Daha sonra yola çıkarak sabah 8-9 sıralarında Trabzon Limanına geldim. Limanda aracımın orta bölümünde bulunan dolapta çay yapmaya başladım. Bu sırada brandanın içerisinden ses gelmeye başladı. Sese kulak verince içerinden insan sesi olduğunu anladım. Daha sonra buradaki güvenlik görevlilere durumu anlattım. Onlarda kapıyı açmadı durumu emniyete bildirdiler. Daha sonra emniyetten görevliler gelerek aracın kasasını açtılar. Kapıyı açtıklarında kapı yandan kırık olduğu belirlendi. Kırık anlaşılmasında diye de ortasına demirle kapattılar. Kapı mühürlüydü, mühre hiç zarar verilmedi. Daha sonra içeride bulunan kişileri alarak emniyete götürdüler. Aracıma bindiklerini limanda fark ettim. Erzurum’da kantarda şüphelenmiştim ancak durumun böyle olabileceğini düşünmemiştim. Kapı zaten mühürlü idi eğer mühre açsaydım o zaman ben de suçlu olmuş olacaktım. Yolda sadece Doğubayazıt'ta bekledim başka yerde beklemedim. Çok kişiydiler 20 kişi vardı belki de. İçeri çok soğuktu o kadar soğuğa nasıl dayandılar bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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