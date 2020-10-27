Kanun sanatçısı Baktagir salgın sürecindeki eve kapanma dönemini verimli geçirdi - EDİRNE

AA

Bir konser için geldiği Edirne'de AA muhabirine açıklamada bulunan Baktagir, salgın dolayısıyla evde geçirdiği süreçte dinlenme fırsatı bularak, yeni projelere ve çalışmalara odaklandığını ifade etti.

Baktagir, salgın döneminde "Bestekar" adlı kitabını yazdığını belirterek, 40 yıllık sanat hayatında bestelediği eserleri, hikayeleriyle birlikte bir kitapta toplamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Kitabını "Bir ömre adanmış beste hikayeleri" şeklinde tanımlayan Baktagir, "Salgında evde geçirdiğimiz dönemi çok olumlu değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Bestelerimin çıkış hikayelerini içeren bir hikaye kitabı yazdım. Bir manada hikaye ve anı kitabı olma özelliğini taşıyor." dedi.

-Notalar kare kodda

Baktagir, kitapta teknolojiden faydalandıklarını belirterek, bestelerin notalarına sayfalarda yer alan karekod uygulaması sayesinde ulaşılabildiğini dile getirdi.Salgın döneminde verimli bir eve kapanma süreci geçirdiğini ve güzel bir çalışmaya imza attığını vurgulayan Baktagir, şöyle devam etti:

"40 yıllık birikimimin konu alındığı bir kitap. Sanat hayatımdaki birikimimin bestelere dönüşmesi ve o bestelerin nasıl ortaya çıktığını anlatan bir kitap. Özellikle müzisyenler için bir karekod tanımlamasıyla aynı eserin notasına ulaşmalarını ve dinlemelerini sağlıyoruz.Bu çok değerli bir çalışma oldu. Kitapta bestelerimin ortaya çıkış hikayelerini yazdım. Örneğin dedem Drama'da doğmuştu ve Drama bestemde onun hikayesine yer verdim. Balkan rüzgarıyla yetiştik büyüdük. Pandemi döneminde bu hikaye kitabı bizi motive etti. Bütün sanatseverlere hayırlı uğurlu olsun."