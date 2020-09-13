Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a gelişinin 486. yıl dönümü

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Daha sonra "Kanuni Kupası" kapsamında organize edilen cirit müsabakalarının final karşılaşması oynandı. Yarımca ve Dadaşkent atlı spor kulüplerinin kıyasıya mücadele ettiği müsabakada Dadaşkent Atlı Spor Kulübünün tek kadın sporcusu Alev Sülük de takımdaki yerini aldı.Karşılaşmayı kazanan Yarımca Atlı Spor Kulübü sporcularına kupalarını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat takdim etti.TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hudut şehri Erzurum'un 14. ve 15. yüzyılda krizler şehri olduğunu, krizler dönemini Kanuni Sultan Süleyman'ın gelmesiyle tamamlayarak huzura kavuştuğunu söyledi.Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'u medreseler inşa ederek beylerbeyliği yaptığını belirten Ertaş, şöyle konuştu:"Erzurum, o tarihten itibaren Birinci Dünya Savaşı ve Rus işgalleriyle kriz yaşamış ve sonrasında huzuru bulmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a gelişinin 486. yıl dönümünü ona olan vefayı göstermek amacıyla cirit müsabakasıyla anıyoruz. Kanuni, Erzurum'a geldiğinde kent çok ıssız ve insansız. Beylerbeyi birkaç yıl Bayburt'ta kalıyor, dolayısıyla Erzurum'u yeniden imar ediyor. Damadı olan vezirleri de Erzurum'a gönderiyor ve yeniden imar etmesi nedeniyle de Kanuni'nin adı Erzurum'un banisidir. Avrupa'nın da tanıdığı muhteşem bir padişahımız var ve bu padişahın Erzurum'a yaptıklarını unutmamak lazım."- "Cirit oynamaktan mutluyum"Sporcu Alev Sülük de kadın olarak cirit oynamaktan mutluluk duyduğunu, sahalarda daha fazla kadın sporcu görmek istediklerini dile getirdi.Kadınların da bu alanda ön planda olması gerektiğini kaydeden Sülük, "Cirit, erkek işi olarak görünse de kadına daha çok yakışıyor. Cirit sporunda yeniyim ama at üstünde çocukluğumdan beri varım. Ciritte çok iyi olduğumu iddia edemem. Benden tecrübeli abi ve kardeşlerim var ama at üstünde iyi olduğumu iddia edebilirim. Bu etkinlikte olmaktan ve bu ortamda bulunmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.Etkinlikleri çok sayıda kent sakini izledi.