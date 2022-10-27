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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı

Twitter ve Instagram hesaplarına erişimi Yahudi karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle engellenen ABD'li rapçi Kanye West, ortaklığını sona erdiren spor markasının binasından zorla çıkarıldı

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  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda yaptığı Yahudi karşıtı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, söylemleri nedeniyle kendisiyle ortaklığını bitiren Los Angeles'taki bir spor markasının binasına girdi. Ancak West, daha sonra güvenlik görevlileriyle birlikte binadan çıkarıldı.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    Şirketin yaptığı açıklamada 45 yaşındaki rapçinin “davetsiz ve haber vermeden” geldiği belirtildi.

    Rapçi ile gelecekte hiçbir projede beraber yer almak istemediklerini belirten şirket, Yahudi karşıtı söylemleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini paylaştı.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    SOSYAL MEDYA HESAPLARI DONDURULMUŞTU

    Geçtiğimiz günlerde rapçi Diddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini paylaşan Kanye West'in önce Instagram hesabı dondurulmuştu. Bunun üzerine Twitter'a yönelen West, yaptığı ikinci bir paylaşımın ardından tekrar bloke edilmişti.

    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Instagram ve Twitter, Kanye West'in paylaşımlarını sildi ve ünlü rapçinin nefret söylemi politikalarını ihlal ettiğini belirtti.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    "NEFRET SÖYLEMİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

    West, 2022'nin Eylül ayının son haftalarında gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda "Beyaz hayatlar önemli" sloganlı bir tişört giydiği için eleştirilmişti.

    Kanye West'in düzenlediği moda gösterisi sırasında Bob Marley'in torunu Selah Marley de aynı sloganı içeren bir kıyafet giymişti.

    Hakaretle Mücadele Birliği, bu sloganı beyaz üstünlükçü "nefret söylemi" diye nitelendirmişti.

    Slogan, ilk 2015 yılında "Siyah Hayatlar Önemlidir" hareketine tepki olarak kullanılmıştı. West'in bu sloganı kullanması da tepkilere neden olmuştu.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    "DALGA GEÇME, BU ŞAKA DEĞİL!"

    Diddy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu sloganı desteklemediğini söyledi ve "O tişörtü satın alma, giyme, dalga geçme. Bu şaka değil" demişti. Ardından West, Diddy ile yazışmalarından bir görüntü alıp, kendi hesabından paylaşmıştı.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    "KİMSE PARAMLA BENİM ARAMA GİREMEZ"

    Kanye West, bu yazışmada, "Konuşmamız hoşuma gitmedi. Tişörtleri satıyorum. Kimse paramla benim arama giremez" ifadelerini kullanmıştı.

    Diddy'nin bu konuşmayı sonlandırma çağrısının ardından West, "Beni araman için sana komut veren Yahudi'lere bunu örnek olarak göstereceğim. Kimse beni tehdit edemez ve etkileyemez" paylaşımında bulunmuştu.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    HESABINA ERİŞİM ENGELLENDİ

    Bu gönderinin ardından Instagram hesabı dondurulan Kanye West, daha sonra Twitter'da META kurucusu Mark Zuckerberg'in fotoğrafını paylaşmıştı.

    Gönderisine, "Mark, şuna bak. Beni nasıl Instagram'dan atarsın?" notunu düşen West, ardından şunları söylemişti:

    Bu akşam biraz yorgunum ama uyandığımda Yahudilere "death con 3" seviyesinde yanıt vereceğim. İşin komik tarafı şu ki; benim anti semitik olmam mümkün değil çünkü siyahlar aslında Yahudi...

    "Death con 3" sözünün ulusal güvenlik tehdidinin yoğunluğunu gösteren seviyeleri ifade eden askeri bir terimden esinlenerek yazıldığı düşünülüyor.

    West'in bu paylaşımları kısa bir süre sonra silindi ve ünlü rapçinin hesabına erişimi engellenmişti.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    "SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

    Bir giyim markası da Paris Moda Haftası'ndan sonra Kanye West ile olan sözleşmesini gözden geçirdiğini belirtmişti.

    Şirket, aynı zamanda West'in ayakkabılardan memnun kalmadığına dair paylaşımlarının da bu kararda etkili olduğunu söylemişti.
  • Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

    "KOMİKTİ VE YAPILMASI GEREKİYORDU"

    West, geçtiğimiz haftalarda Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı uzun bir röportajda dini inançlarını, 2021'de hayatını kaybeden tasarımcı Virgil Abloh ile ilişkisini, kürtaj karşıtı düşüncelerini ve siyasi hedeflerini konuşmuştu.

    Kanye West, "Beyaz hayatlar önemli" tişörtü ile ilgili sorulan soruya, "Komikti ve yapılması gerekiyordu" yanıtını vermişti.

    Konuyla alakalı konuşan West, "Beyaz hayatların önemli olduğunu düşündüğüm için tişörte bunu yazdım" demişti.

    Carlson tişört olayının neden bu kadar tepki çektiğini sorduğunda ise rapçi, ona söylendiği gibi davranmadığını belirtmişti.

    Kanye West, "Kimliklerimizi bizden alan ve bizi bir renk ile sınıflandıran insanlar aynı zamanda bize 'siyah' olmanın ne demek olduğunu söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Fotoğraflar: Instagram, Twitter, Splash News.

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