HESABINA ERİŞİM ENGELLENDİ

Bu gönderinin ardından Instagram hesabı dondurulan Kanye West, daha sonra Twitter'da META kurucusu Mark Zuckerberg'in fotoğrafını paylaşmıştı.

Gönderisine, "Mark, şuna bak. Beni nasıl Instagram'dan atarsın?" notunu düşen West, ardından şunları söylemişti:

Bu akşam biraz yorgunum ama uyandığımda Yahudilere "death con 3" seviyesinde yanıt vereceğim. İşin komik tarafı şu ki; benim anti semitik olmam mümkün değil çünkü siyahlar aslında Yahudi...

"Death con 3" sözünün ulusal güvenlik tehdidinin yoğunluğunu gösteren seviyeleri ifade eden askeri bir terimden esinlenerek yazıldığı düşünülüyor.

West'in bu paylaşımları kısa bir süre sonra silindi ve ünlü rapçinin hesabına erişimi engellenmişti.