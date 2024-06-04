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        Haberler Dünyadan Kanye West’e cinsel taciz davası açıldı - Magazin haberleri

        Kanye West'e cinsel taciz davası açıldı

        Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West, sıra dışı açıklamaları ve davranışlarıyla gündemden düşmüyor. Adı daha önce de birçok kez taciz iddialarıyla anılan West'e bu kez de eski asistanı Lauren Pisciotta cinsel taciz davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 17:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:32
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        Kanye West'in eski asistanı Lauren Pisciotta, rapçiye cinsel taciz davası açtı. TMZ'nin haberine göre; Pisciotta, West'in kendisini işe aldığını ve ilerleyen zamanlarda kendisine çeşitli sansasyonel videolar ve kısa mesajlar gönderdiğini iddia etti.

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        Genç kadının ileri sürdüğüne göre o sırada bir site için içerik üretiyordu. Fakat Kanye West'in isteği üzerine o hesabını kapattı.

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        Temmuz 2021'de rapçiyle çalışmaya başladığını ifade eden kadın, Ekim 2022'de işinin sonlandırdığını söyledi. Kıdem tazminatı konusunda 3 milyon dolar üzerinde anlaştıktan sonra Lauren Pisciotta, yasal belgelerde Kanye West'in bu miktarı hiçbir zaman ödemediğini belirtti.

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        Habere göre Lauren Pisciotta, West'i cinsel taciz, haksız fesih, sözleşme ihlali ve düşmanca bir iş ortamıyla suçluyor. Yasal belgelere dayandırılan habere göre; Pisciotta, Kanye West ile yollarının ilk olarak Temmuz 2021'de, rapçinin moda endüstrisindeki çalışmalar üzerinde çalıştığı sırada kesiştiğini söyledi.

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        Lauren Pisciotta, Kanye West'in kendisine sık sık cinsel içerikli materyaller gönderdiğini ve fantezilerini anlattığını belirtti. Genç kadın, olumsuz çalışma ortamı ve kendisine yönelik taciz içerikli davranışlar nedeniyle West'ten tazminat istiyor.

        Kim Kardashian ile evliliğini 2 Mart 2022'de bitiren Kanye West hakkında daha önce de şöyle bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre; ünlü rapçinin eski çalışanları, West'in kendilerine eski eşinin müstehcen görüntülerini gösterdiğini ileri sürmüştü.

        #Kanye West
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