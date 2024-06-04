Kanye West'e cinsel taciz davası açıldı

Lauren Pisciotta, Kanye West'in kendisine sık sık cinsel içerikli materyaller gönderdiğini ve fantezilerini anlattığını belirtti. Genç kadın, olumsuz çalışma ortamı ve kendisine yönelik taciz içerikli davranışlar nedeniyle West'ten tazminat istiyor.

Kim Kardashian ile evliliğini 2 Mart 2022'de bitiren Kanye West hakkında daha önce de şöyle bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre; ünlü rapçinin eski çalışanları, West'in kendilerine eski eşinin müstehcen görüntülerini gösterdiğini ileri sürmüştü.