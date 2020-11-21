Kapadokya'da balonlar

AA

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, mevsim koşulları nedeniyle sabah saatlerinde etkili olan sis, sıcak hava balon turuna engel olmadı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onayı ile gerçekleşen turda, zaman zaman sisin arasında kaybolan balonlar güzel görüntü oluşturdu.

Tura katılan turistler, yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede karşılaştıkları manzarayı fotoğrafladı.

Tura katılan Ukraynalı turist Yevgeniy Kondratenko, AA muhabirine, ilk defa geldiği Kapadokya'da balon turuna katılmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Sisli havayla bütünleşen peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde gerçekleşen turun ilginç bir deneyim olduğunu dile getiren Kondratenko, "Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Balon turuna katılarak etrafı kuş bakışı izlemek harika ama sis arasında uçmak ise çok fantastik bir durum." dedi.

Yer yer görüş mesafesinin 150 metreye kadar düştüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla Göreme beldesinden yükselen sıcak hava balonları yaklaşık bir saat süren turun ardından farklı vadilere iniş yaptı.