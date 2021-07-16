Bülent Ortaçgil Kapadokya'da

Benzersiz coğrafyası ile Kapadokya’nın tüm güzelliklerini yansıtan Argos in Cappadocia’da 'Argos Akustik Geceleri Vadi Sahnesi' açıkhava konserleri başlıyor.

23 Temmuz Cuma akşamı nilipek.’in sahne alacağı ilk konserde müzikseverleri Kapadokya’nın büyülü atmosferinde, yıldızların altında benzersiz bir konser deneyimi bekliyor. Türkiye'de şehir müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil ise en özel şarkılarıyla 22 Ağustos Pazar akşamı Vadi Sahnesi’nde olacak. 11 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek serinin son konserinde ise Deniz Tekin Kapadokya’daki müzikseverlerle buluşacak. Konser serileri sonbahar ve kış aylarında da doğal ve mükemmel akustiğiyle Türkiye’nin en özel konser mekânlarından biri olan Bezirhane’de devam edecek.