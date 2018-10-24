Kapadokya'da sonbaharın görsel şöleni

AA'nın haberine göre bu yılın ocak-eylül döneminde 2 milyon 279 bin 460 turistin ziyaret ettiği peribacaları, yer altı şehirleri, kaya oyma tarihi kilise ve manastırları ile ünlü Kapadokya, sonbaharda kendini gösteren sarının farklı tonlarıyla, konuklarına eşsiz bir manzara sunuyor.
3
3|11
UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, mevsimin renkleriyle bütünleşerek görsel şölen oluşturan bölgede bol bol fotoğraf çekiyor.
4
4|11
Turistler, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı ören yerleri ile Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, Zemi, Devrent, Güllü, Aşk ve Güvercinlik vadilerinde yürüyüş yaparak manzaranın keyfini çıkarıyor.
5
5|11
Turistlerin bir kısmı peribacaları ve sararan yapraklar arasında atlı tura katılırken, bazıları ise bölgenin simgelerinden biri haline gelen sıcak hava balon turuna katılarak, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden gökyüzüne yükselip, doyumsuz manzarayı izliyor.
6
6|11
Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünerek konukları için masalsı görüntüler oluşturan Kapadokya, bahar ve yaz aylarında rengarenk çiçeklerle bezeniyor, kış aylarında ise beyaz örtüye bürünerek hayranlık uyandıran görsellik sergiliyor.
7
7|11
Bu dönemde ise peribacaları ile renk uyumu sağlayan sarı yapraklar bölgede sonbaharın renklerini yansıtıyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.