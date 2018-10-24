Kapadokya'da sonbaharın görsel şöleni

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AA'nın haberine göre bu yılın ocak-eylül döneminde 2 milyon 279 bin 460 turistin ziyaret ettiği peribacaları, yer altı şehirleri, kaya oyma tarihi kilise ve manastırları ile ünlü Kapadokya, sonbaharda kendini gösteren sarının farklı tonlarıyla, konuklarına eşsiz bir manzara sunuyor.