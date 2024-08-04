Olay, saat 22.00 sıralarında Göreme Beldesi’nde yer alan Zemi Vadisi’nde meydana geldi.

Vadide yürüyüşe çıkan 2’si Fransa, diğer 3’ü İtalya, Japonya ve ABD vatandaşı olan 5 turist, gezinti yaptıkları sırada yönlerini karıştırarak, vadide kayboldu. İtalyan turistin ülkesinin konsolosluğuna haber vermesi üzerine, durumun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vadiye gelen ekipler, 5 turisti bulmak için çalışma başlattı. Turistler, ekiplerin 2.5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan turistleri ip yardımı ile güvenli alana taşıdı.