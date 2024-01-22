Kapadokya'nın manzarasına kar güzelliği eklendi

3 Şurada Paylaş!

Turist rehberlerinden Ömer Haşimoğlu, Kapadokya'nın kar altında masalsı görünüme kavuştuğunu belirterek, "Daha çok Endonezyalı misafirleri gezdiriyorum. Ülkelerinde kış mevsimi olmadığı için karlı Kapadokya onlar için biçilmiş kaftan gibi. Kendilerini rüyanın içinde gibi hissediyorlar, çok mutlular" dedi.