Kapadokya, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

AA

Peribacaları, kayadan oyma tarihi kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ile sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki turistik merkezleri, ocak ve şubat aylarında 64 bin 461'i müze kartlı olmak üzere 265 bin 266 yerli ve yabancı turist gezdi. Ocakta 159 bin 245, şubatta 106 bin 21 turistin ağırlandığı bölgede en çok ziyaret 98 bin 148 kişiyle Göreme Açık Hava Müzesine gerçekleştirildi.