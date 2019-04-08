Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir yer tutan Kapadokya, bu yılın ilk çeyreğinde önceki yıllara kıyasla turistler tarafından daha çok tercih edildi.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turuyla ünlü bölgenin, eşsiz güzelliklerini görmeye gelenlerin sayısında son yıllara oranla ciddi artış yaşandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Ocak-Şubat-Mart döneminde, 2014'te 379 bin 713, 2015'te 364 bin 563, 2016'da 182 bin 162, 2017'de 168 bin 478, 2018'de 384 bin 862 kişinin tercih ettiği Kapadokya, bu yıl ise 440 bin 686 turisti ağırladı. Bu yılın ilk çeyreğinde bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgede en çok turist ağırlayan merkezlerin başındaki Göreme Açık Hava Müzesi'ni 208 bin 482, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 94 bin 993, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni 66 bin 203 yerli ve yabancı turist gezdi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk aylarında yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun sektör yetkililerince daha önceden tahmin edildiğini, bu kapsamda turistlere daha iyi hizmet sunabilmek için 2018 yılı sonu itibarıyla hazırlıklar yapıldığını belirtti.

Bölgede, bu dönemde genellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin misafir edildiğini aktaran Durmaz, havaların ısınmasıyla turizm sezonunun bölge kapasitesinin sınırlarını zorlayacağına inandığını ifade etti.

Durmaz, şöyle konuştu:

"2019 yılının ilk üç ayında son yılların en yoğun dönemini yaşadık. 2018'in sonunun yoğun geçmesi bu yılda da yoğunluğun devam edeceğini gösteriyordu. Tahminlerimiz doğrultusunda hareketlilik devam ediyor. Uzak Doğu ve Avrupalı turistler daha çok ilgi gösteriyor. Kapadokya'ya bahar aylarında ülkemizin çeşitli yerlerden öğrenci gruplarına yönelik geziler düzenlenir ancak şu an da onlar için konaklama sıkıntısı olacak, zira otellerde doluluk oranı yüksek. Bu nedenle öğrenci gruplarının günübirlik turlarla bölgeye gelmelerini tavsiye ediyoruz. Yer bulmakta sorun yaşanıyor."

Son 6 yılda ilk üç aylık dönemlerdeki ziyaretçi sayısı şöyle: