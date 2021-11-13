Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Seyahat
ABONE OL

Kapadokya yolcuları Narlıgöl'ü cam terastan izleyecek

Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte, Aksaray-Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl'e yapılacak cam teras ile bölgeyi ziyarete gelenler, seyir zevki yaşayacak

Kapadokya yolcuları Narlıgöl'ü cam terastan izleyecek
AA

Çevresindeki kayadan oyma mekanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini kazanan Narlıgöl'ün, Cam Teras Projesi'yle Kapadokya'daki cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Narlıgöl'ün hem Niğde'nin hem de Aksaray'ın ortak bir değeri olduğunu söyledi.

Aksaray İl Özel İdaresinin Narlıgöl'e "Cam Teras Projesi" başlattığını anlatan Aydoğdu, şunları belirtti:


"İnsanlar değerine sahip çıktığında o değerin bir anlamı oluyor. Narlıgöl'e ziyarete gittiğimizde, turist turlarının geldiğini gördük. Turistler, fotoğraf çektirip gölü seyrediyorlardı. Bunu üzülerek söylüyorum, turistlerin bir çay, su içecek veya ihtiyaçlarını giderecek hiçbir yer yoktu. 21. yüzyılda kültür turizminin önemini konuşurken iki ilin değeri olan böyle güzel bir gölde bir su içme veya ihtiyaç giderme yerinin olmaması çok büyük bir eksiklikti. Beraber bir konsept üzerinde konuştuk. Onun akabinde çalışmalara başladık. İl Özel İdaremiz gerekli çalışmaları orada yapıyor. İnşallah gölün diğer tarafından Niğde ilinin projesiyle tabandan başlayarak bir çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışması yapıldığı zaman Narlıgöl çok daha güzel boyuta taşınacak."

Yapılan çalışmaların kentlerin bir değeri olduğuna dikkati çeken Aydoğdu, "Bu değerler bizler gittiğimizde de yaşamaya devam edecek. Bizim ortak değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu değerleri korumamız, muhafaza etmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Seyir terasında insanlar volkanik gölü çok güzel bir şekilde görecek. Göle bakarak bir çay içecek. Fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşacak ve böylelikle daha görünür hale gelecek." diye konuştu.

Aydoğdu, Ihlara Vadisi'ne gelen yüz binlerce turisti Narlıgöl'e yönlendirerek kente ikinci bir turizm merkezi kazandıracaklarını anlattı.

Narlıgöl'ün Aksaray ve Niğde'yi kültürel olarak birbirine bağladığını ve tamamladığını vurgulayan Aydoğdu, Kapadokya bölgesinin kalbi olan Narlıgöl'ün yeni bir cazibe merkezine kavuşacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
YAŞAM Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Kasım 2021 açıklandı! SON DAKİKA: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgula
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Cebelitarık neresi, ismi nereden geliyor? Cebelitarık ülkesi nerede? Haritadaki yeri
YAŞAM Cebelitarık nerede?
Çocukların hayal dünyası köy okullarının duvarlarına yansıtılıyor
YAŞAM Çocukların hayal dünyası köy okullarının duvarlarına ...
Sahiplendiği atmaca yavrusunu bir an bile yanından ayırmıyor
YAŞAM Asalet ve güç sembolü! Yanından ayırmıyor
Ayva tatlısı nasıl yapılır
YAŞAM Ayva tatlısı nasıl yapılır
Çeyrek asırda 120 ülkeden 500 oyuncak bebek topladı
YAŞAM Çeyrek asırda 120 ülkeden 500 oyuncak bebek topladı
Akseki'deki tarihi evler turistlerin ilgisini çekiyor
YAŞAM Sosyal medyadan görüp geliyorlar
Belçika'da Atatürk Meydanı bulunan Cheratte köyü Türk ziyaretçileri "evinde" hissettiriyor
YAŞAM Burası Belçika! Hikayesi merak uyandırıyor
Aizanoi Antik Kenti'nde kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı
YAŞAM Kütahya'da bulundu! İçinden binlerce kemik çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.