Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımları ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bir kaçak yapı yıkımı yapılırken Göreme beldesinde ise 4 kaçak yapının yıkımı tamamlanırken 2 kaçak yapının ise peribacalarına zarar vermemek amacıyla el işçiliği ile yıkımına devam edildiği öğrenildi.