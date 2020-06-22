Kapaklı Belediyesinden

AA

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal medya platformu Twitter'da, AK belediyecilik döneminde yapılmamış olmasına rağmen #ErbakanHeykeliniKaldırın etiketi ile paylaşımlar bulunduğu belirtildi.

"Yazılanlarda bahsi geçen eski Başbakanlarımızdan merhum Necmettin Erbakan'ın büstü 2018 yılında dönemin CHP'li Belediye Başkanı Sayın İrfan Mandalı tarafından ilçemizde bulunan bir parka konulmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı dönemde eş zamanlı olarak, siyasi parti liderliği yapmış Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş'in büstleri de ilçemizdeki muhtelif parklara konulmuştur. Önceki dönem belediye başkanı Sayın İrfan Mandalı döneminde yapılan söz konusu büstlerin bugün Cumhur İttifakı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin döneminde yapılmış gibi lanse edilmesi niyetin iyi olmadığının delilidir."

Söz konusu paylaşımların, AK Parti tarafından açıklanan "Sosyal Medya Etik Kuralları" arasında yer alan "Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi" kuralının ne derece önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kapaklı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çetin'in ve mensup olmaktan gurur duyduğu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasi hareketimizin heykel siyasetine bakış açısı ise kamuoyunca bilinmektedir.

Heykel siyasetinin Türkiye'deki temsilcisi olan CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi ile rahmetli Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatırcasına kamunun imkanlarını kullanmak suretiyle heykeller üzerinden jestleşmeleri ise kamuoyunun vicdanınca takdir görecektir."