Kapaklı'da tarihi cami restore edilmeyi bekliyor - TEKİRDAĞ

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Çetin, yaptığı açıklamada, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan ve büyük bölümü zarar görmüş caminin restore edilmesi için, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile görüştüklerini söyledi.Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, tarihi caminin yanı başında bulunan geniş bir arazinin bir önceki belediye döneminde vakıf arazisi ile birleştirilerek yüzlerce hissedarın ortaya çıkarıldığını söyledi. Belediye olarak en kısa sürede yeni bir imar plan tadilatı yapıp bu alanı kurtararak camimize sahip çıkacağız. Caminin tarihi dokusuna zarar gelmeden bir restorasyon süreci yapılacak. Eğer ki temelde bir problem olduğu gözlenirse tarihi dokusu olarak taşlar numaralandırılarak sökülecek ve sağlam temel üzerine yeniden inşa edilecek."