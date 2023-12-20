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        Haberler Ekonomi Altın Kapalıçarşı canlı altın fiyatları: 19 Aralık 2023 Salı günü bugün gram, çeyrek, yarım ve ata altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! İşte 20 Aralık güncel altın fiyatları

        Altında hareketlilik devam ediyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü öğleden sonra gram altında düşüş yaşanırken, çeyrek altın fiyatlarında artış görüldü. İşte, 20 Aralık günü canlı altın fiyatları ile altın alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:19
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        1

        19 Aralık Salı canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarında haftanın başında kendini gösteren hareketlilik devam ediyor. Altın alış-satışı yapacak vatandaşlar altınla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba 2023 güncel altın fiyatları listesi...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.895,17

        1.895,45

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.026,10

        2.026,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.032,36

        3.099,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.130,41

        12.359,44

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.046,16

        6.198,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.129,46

        12.358,78

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.933,74

        13.255,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.036,76

        1.405,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.780,28

        1.879,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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