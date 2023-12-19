Kapalıçarşı canlı altın fiyatları: 19 Aralık 2023 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları: 19 Aralık 2023 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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19 Aralık Salı canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarında haftanın başında kendini gösteren hareketlilik devam ediyor. Altın alış-satışı yapacak vatandaşlar altınla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. İşte, 19 Aralık Salı 2023 güncel altın fiyatları listesi...