Kapalıçarşı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - İSTANBUL

AA

Çarşının Nuruosmaniye kapısında başlayan ve Kalpakçılar Caddesi boyunca devam eden Cumhuriyet yürüyüşü, Beyazıt kapısında sonra erdi. Esnaf, taraftar grupları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Tarihi mirasımız 559 yıllık Kapalıçarşımızda cumhuriyetimizin 97. yılı kutlamalarında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün 8 bin Türk bayrağı ile donattığımız çarşımız kırmızı beyaza büründü. Nice Cumhuriyet Bayramlarını birlikte kutlamak nasip olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Coşkumuz hiç bitmesin. Bu anlamlı günde, büyük spor kulüplerimizin taraftarlarını ağırlamak bizim için de çok önemli. Kapalıçarşı, tarihin, sanatın, ticaretin ve kardeşliğin merkezi. Cumhuriyetimizin 97. yılında 100. yıla hazırlık yapıyoruz. Bizlerle birlikte heyecanımız paylaştığınız için teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."