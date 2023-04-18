Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı 18 Nisan canlı çeyrek altın fiyatı...

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