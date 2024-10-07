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        Haberler Gündem Güncel Kapalıçarşı'dan 'işgaliye ücreti' açıklaması | Son dakika haberleri

        Kapalıçarşı'dan 'işgaliye ücreti' açıklaması

        Kapalıçarşı esnafı, geçtiğimiz günlerde işgaliye ücretine yapılan zamma tepki göstermişti. Esnaf, işgaliye ücretlerinin belediye tarafından 900 liradan 15 bin liraya yükseltildiğini söyleyip isyan etmişti. Bugün de Kapalıçarşı Esnafı yaptığı açıklamada 3 nedenden dolayı satışlarının azaldığını belirterek yetkililerden iki talepte bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:52
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        Kapalıçarşı'dan 'işgaliye ücreti' açıklaması
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        İstanbul Fatih’teki tarihi Kapalıçarşı’da son günlerde zam protestosu var. Esnaf, işgaliye ücretlerinin belediye tarafından 900 liradan 15 bin liraya yükseltildiğini söyleyip isyan ediyor.

        Kapalıçarşı esnafı tarafından bugün yapılan açıklamada da, "Kapalıçarşı’mızın 4 bin dükkan ve 50 bin çalışanı ile yaklaşık 600 yıllık Ahilik geleneğini sürdüren en son kuşaklarıyız" denilerek şunlar kaydedildi:

        "İçinde bulunduğumuz zorlu koşullara rağmen kültürel mirasımızın bir parçası olan çarşımızı ayakta tutmaya devam ediyoruz. Kapalıçarşı’mız 1980’lerde turizm ve ticaretin cazibe merkezi iken yeni turizm bölgelerinin belirmesiyle artan rekabet koşulları ve pastadan alınan payın azalması sonucu kârlılığını yitirmiştir. 2000’li yıllara girdiğimizde ise gelişen dijital dünya ve online satışın artmasıyla da yüz yüze satış yapan çarşı esnafımızın satışlarında büyük bir gerileme olmuştur. Bizler, zorlaşan ticaret koşulları ve turist kaybı ile uğraşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve UKOME’nin ortak kararıyla Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılması ve Kapalıçarşı civarındaki otoparkların, bilhassa Çemberlitaş Otoparkı'nın kaldırılması ile çarşımıza turistlerin ulaşması imkansız bir hal almış ve gelirlerimiz daha da düşmüştür. Özellikle gemi turizmi gibi günübirlik gelen ziyaretçilerin çarşımızı ziyaret edemeden ülkemizden ayrılması çok düşündürücüdür."

        Kapalıçarşı'da neler oluyor?
        Kapalıçarşı'da neler oluyor?

        "SORUMLARIMIZIN ÇÖMÜZÜ İÇİN 2 TALEPTE BULUNUYORUZ"

        "Kapalıçarşı esnafı bütün bu sorunlarla mücadele ederken belediyemizin belirlediği fahiş işgaliye fiyatları esnafın sırtına fazladan bir yük bindirmiştir. Her ne kadar belediye başkanımız çarşımızı ziyaret edip esnafı dinledilerse de yapılan indirimler esnaflarımızın yarasına merhem olmamış, tebliğ edilen yüksek bedeller esnafta hayal kırıklığı yaratmış ve durumu daha da işin içinden çıkılamaz bir hale getirmiştir. Halbuki belediyelerin önceliği esnafı var etmektir ve Kapalıçarşı’mız şu an bir varoluş mücadelesi vermektedir. Devlet büyüklerimizden bu acil sorunlarımızın hızlı çözümü için iki talebimiz vardır. Bunlar sırası ile; İBB, UKOME ve Fatih Belediyesi’nin ortak çalışması ile Kapalıçarşı’ya gelen yolların ve bilhassa Çemberlitaş otoparkının sadece turist otobüsleri ve benzeri araçlar için açılması talebimizdir. İkinci olarak Fatih Belediyesi’nin işgaliye fiyatlarını civarda bulunan; Mahmutpaşa, Bakırcılar, Mısır Çarşısı gibi bölgelerde uyguladığı 900TL/M2 fiyatı, Kapalıçarşı için de eşdeğer uygulaması talebidir. "

        "Çarşı esnafı yaklaşık 600 yıldır din, dil, ırk mezhep ve siyasi görüş ayrımı yapmadan Ahilik terbiyesini esas alarak ülkemize hizmet etmektedir. Devlet büyüklerimizin ve belediye başkanlarımızın hüsnüniyetle bu sorunları çözeceklerine inancımız tamdır. Bu nedenle çok

        geç olmadan, varoluş tehlikesi yaşayan çarşımızın sorunlarının ivedilikle çözümünü talep ederiz."

        Fotoğraf: İHA

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