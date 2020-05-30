Kapalıçarşı yeniden açılışa hazırlanıyor - İSTANBUL

Bu çerçevede çarşının bütün yolları ve ara sokakları dezenfekte edilerek, temizlik işlemleri yapıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'nın, 1 Haziran'da yeniden açılacağını belirterek, "Ziyaretçiler içeriye maskesiz, ateşleri ölçülmeden alınmayacak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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