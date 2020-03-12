AA

"Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda 17 mağara, barınak ve sığınak imha edildi - SİİRT



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- El yapımı patlayıcıların imha edilmesinden detaylar- Operasyondan detaylar

"Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda 17 mağara, barınak ve sığınak imha edildiSİİRT (AA) - Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda tespit edilen 17 mağara, barınak ve sığınak ile 2 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.Eruh ilçesinin Akmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisindeki Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan Kapan-7 Garisa Operasyonu"nu sürüyor.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütülen, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel tim ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) de görev aldığı operasyonda erzak tespit köpeği ve 2 mayın arama köpeği de yer alıyor.Drone ve insansız hava araçlarıyla (İHA) da havadan destek sağlanan operasyonda teröristlerce kullanılan 17 mağara, barınak ve sığınak ile araziye tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi.Alınan güvenlik önlemlerinin ardından mağara, barınak ve sığınaklar uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirildi, el yapımı patlayıcılar da imha edildi.