Kayanın kapattığı yolda otomobili, kendisi uçurumda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kayanın kapattığı yolda otomobili, kendisi uçurumda bulundu
ABONE OL

Kaya parçasının kapattığı yolda otomobili, kendisi uçurumda ölü bulundu

Rize'de, evine dönmemesi üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Köksal Albay'ın otomobili kaya parçasının kapattığı yolda bulundu. Köksal için arama çalışması başlatıldı. Çalışma sonucu Albay, otomobilin kenarındaki yaklaşık 150 metrelik uçurumda bulundu

Kayanın kapattığı yolda otomobili, kendisi uçurumda bulundu
Kayanın kapattığı yolda otomobili, kendisi uçurumda bulundu
0:00 / 0:00
AA

Rize'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Köksal Albay (54), 150 metrelik uçurumda bulundu

Hemşin ilçesinde oturan Köksal Albay'dan haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile polis ekipleri Albay'ın bulunması için çalışma başlattı.

150 METRELİK UÇURUMDA BULUNDU

Arama çalışmalarında, kaya düşmesi sebebiyle kapanan Akyamaç Şelalesi'ne ulaşım sağlanan yolun kenarında duran bir otomobil bulundu. Ayakkabısı aracın yakınında görülmesi üzerine çevrede yoğunlaştırılan çalışma sonucu Albay, otomobilin kenarındaki yaklaşık 150 metrelik uçurumda bulundu.

CANSIZ BEDENİ İP YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Hayatını kaybettiği anlaşılan Albay'ın cansız bedeni, ekiplerce sedyeye konulup ip yardımıyla yola alınabildi. Albay'ın cansız bedeni daha sonra ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Babasının katilinden şikayetçi olmadı! "Kötü huyları vardı!"
GÜNDEM Babasının katilinden şikayetçi olmadı! "Kötü huyları ...
İcradan satılan evine girmesini engelleyen güvenliği vurdu
GÜNDEM İcradan satılan evine girmesini engelleyen güvenliği ...
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
GÜNDEM Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Otomobilini park etti! Kanlı infaz! - Günün önemli haberleri
GÜNDEM Otomobilini park etti! Kanlı infaz!
29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar: İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olan yollar hangileri?
GÜNDEM 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar
Bir kadın cinayeti daha! 65 yaşındaki karısını öldürdü
GÜNDEM Bir kadın cinayeti daha! 65 yaşındaki karısını ...
Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
GÜNDEM Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
O ilde dikkat çeken karar! Cenaze yemekleri yasaklandı - Öne çıkan haberler
GÜNDEM O ilde dikkat çeken karar! Cenaze yemekleri ...
Hakkari'de Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonu başlatıldı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Hakkari'de Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonu ...
28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2022 PTT ve diğer kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü?
GÜNDEM Kargoların çalışma durumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.