Kayanın kapattığı yolda otomobili, kendisi uçurumda bulundu

Rize'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Köksal Albay (54), 150 metrelik uçurumda bulundu
Hemşin ilçesinde oturan Köksal Albay'dan haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile polis ekipleri Albay'ın bulunması için çalışma başlattı.
150 METRELİK UÇURUMDA BULUNDU
Arama çalışmalarında, kaya düşmesi sebebiyle kapanan Akyamaç Şelalesi'ne ulaşım sağlanan yolun kenarında duran bir otomobil bulundu. Ayakkabısı aracın yakınında görülmesi üzerine çevrede yoğunlaştırılan çalışma sonucu Albay, otomobilin kenarındaki yaklaşık 150 metrelik uçurumda bulundu.
CANSIZ BEDENİ İP YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Hayatını kaybettiği anlaşılan Albay'ın cansız bedeni, ekiplerce sedyeye konulup ip yardımıyla yola alınabildi. Albay'ın cansız bedeni daha sonra ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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