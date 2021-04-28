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Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan akşamı itibarıyla nikahlarına ara verildiği için evlilik arefesindeki birçok çift erteleme yoluna gitti. Kararını ötelemeyenler ise nikah tarihi almanın yolunu tuttu...

İSTİSNAİ DURUMLARDA OLANLAR

Nikah ve düğün törenlerine 2 hafta önce son verilse de birçok belediyede nikah kıyılamıyor olsa da acil bir durumda nikah kıyanlar da vardı. Daha önce nikah tarihini alanlar, eş durumların tayini sebebiyle bilet almış olanlar, yurt dışında yaşayıp acil dönmeleri gerekenler, kamu görevlileri nikah kıydırdılar.

BEKLEMEK İSTEMEYENLER İSE...

Evlenme dairelerinde sadece acil durumlardaki çiftlerin nikahları kıyılabiliyor. O da sadece iki şahitli ve davetli kabul edilmeden... Ancak artık acil durum da olsa fark etmeyecek. Tam kapanma sürecinde 17 gün süreyle nikah kıyılamayacak. O kadar beklemek isteyenler ise nikah dairelerin yolunu tuttu.

AĞUSTOS AYINA BİLE GÜN YOK

Evlilik hayalini daha fazla ertelemek istemeyenler tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan öncesi evlendirme dairelerinin yolunu tuttular ve son 2 gün kala nikah işlemlerini gerçekleştirdiler.

Bugün başvurulsa bile daha şimdiden Ağustos ayına gün almak neredeyse imkansız. Ayda 100-150 nikah kıyılan bazı belediyelerde nikah başvurusu 200'ü aştığı belirtildi.