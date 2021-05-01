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Michelin Grubu çatısı altında lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Covid-19 salgınıyla birlikte yaşanan pandemi dönemi süresince, uzun süre park halinde kalan ya da çok az kullanılan araçlarda bakım konusuna dikkat çekti.

Euromaster, son olarak yeni alınan kapanma kararının ardından, hareketsiz kalmaya devam edecek araçlara yönelik koruma önlemlerini sıraladı. Kapanmaların bitmesinin ardından, araçların tekrar yollara çıktığında sorun yaşanmaması için yapılması gerekenler arasında lastik durumu ve basıncının kontrol edilmesi gerektiği yer aldı.

Buna göre, park halinde olan ve kullanılmayan araçların lastik basınçlarının haftada bir kez kontrol edilmesi gerektiği ve doğru basınç değerlerine getirilmesinin önemi vurgulandı.

Uzun süre çalıştırılmayan araçlarda akülerin deşarj olma oranının da yüksek olduğu hatırlatılarak, haftada bir kez aracın 15 dakika kadar çalışmasının akünün şarjını yükselteceğine değinildi. Araç klimasının da en az 15 günde bir on dakika boyunca çalıştırmasının, klima sisteminin arıza riskini en aza indireceği kaydedildi.

Sileceklerin uzun süre kullanılmadığında ön cama yapışma riski de hatırlatılarak, evlerde kalınan süre boyunca, araç sileceklerinin streç film veya benzer materyalle sarılması ile bu alanda oluşacak sorunların önüne geçilebileceği belirtildi.

Ayrıca, araçların sürekli güneş gören veya yağmur, dolu gibi yağışlara maruz kalacak şekilde park edilmemesine yönelik de uyarı yapıldı.