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        Haberler Ekonomi Para Kapanmaya 1 saatten az kala imzayı attı - Para Haberleri

        Kapanmaya 1 saatten az kala imzayı attı

        ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:28
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        Kapanmaya 1 saatten az kala imzayı attı
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzalamasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

        Tasarı bugün Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi'nde 91'e karşı 335 oyla kabul edilmiş, demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan da 9 "hayır" oyuna karşı 88 "evet" oyuyla geçmişti.

        Söz konusu tasarı, 17 Kasım'a kadar federal kurumlara ödenek sağlarken, Kongre'de 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak.

        Öte yandan Biden, tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bugün Temsilciler Meclisi ve Senato'daki iki partili çoğunluğun "milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizin" önlenmesi için hükümetin açık tutulması yönünde oy kullandığına dikkati çekti.

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        Onaylanan tasarının muvazzaf askerlere ödeme yapılmaya devam edilmesini, yolcuların havaalanındaki gecikmelerden kurtulmasını, milyonlarca kadın ve çocuğun hayati önem taşıyan beslenme yardımına erişmeye devam etmesini ve çok daha fazlasını güvence altına aldığını vurgulayan Biden, bunun ABD'liler için iyi bir haber olduğunu belirtti.

        Biden, en başından bu duruma düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sadece birkaç ay önce, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve ben, tam olarak bu türden üretilmiş krizlerden kaçınmak için bir bütçe anlaşmasına vardık. Haftalarca aşırı Cumhuriyetçiler, milyonlarca Amerikalı için yıkıcı olabilecek ciddi kesintiler talep ederek bu anlaşmadan çekilmeye çalıştı. Başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

        McCarthy ile Kongre'nin ezici çoğunluğunun Ukrayna'ya olan desteklerinde kararlı olsa da varılan anlaşmada bu desteğin devamını sağlayacak yeni bir finansman bulunmadığına değinen Biden, Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin kesilmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceklerini bildirdi.

        Biden, McCarthy'nin Ukrayna halkına olan bağlılığını sürdüreceğini ve bu kritik anda Ukrayna'ya yardım etmek için gereken desteğin geçişini sağlayacağını umduğunu kaydetti.

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da yazılı açıklamasında, hükümetin "pervasız ve gereksiz" kapanmasını önlemek için harekete geçmesi nedeniyle Kongre'yi alkışladığını belirtti.

        Ülkenin son 2,5 yılda kayda değer bir ekonomik ilerleme kaydettiğini vurgulayan Yellen, "Ekonomik ilerlememizi tehlikeli siyasi saldırganlıkla tehlikeye atmak yerine desteklemek için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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