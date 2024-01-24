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        Haberler Sağlık Kapanmayan yaralarından kök hücre tedavisiyle kurtuldu

        Kapanmayan yaralarından kök hücre tedavisiyle kurtuldu

        İzmir'de, bacağına 10 milyar kök hücre enjekte edilen 70 yaşındaki hasta, iyileşip eski günlerine döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:19
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        Kapanmayan yaralarından kök hücreyle kurtuldu
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        İzmir'de, bacağındaki kapanmayan yara nedeniyle yatağa mahkum olan 70 yaşındaki hasta, kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Buca ilçesinde yaşayan Ahmet Çeri, geçen yaz geçirdiği kalp krizinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde baypas ameliyatı oldu.

        Çeri'nin kapalı damarları açıldı, ancak bacağındaki kesi yarası şeker hastalığının da etkisiyle kısa süre büyüdü ve enfeksiyon kaptı. Enfeksiyonlu dokunun kemiğine kadar yaklaştığı hasta, bacağının kesilme riskinin yanında yaşamını da yatağa bağlı sürdürmeye başladı.

        Ağrıları artan Çeri, aynı hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener'e başvurdu. Şener, bu süreçte hastaya kök hücre tedavisi uygulamaya başladı.

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        Tedaviye yanıt veren Çeri'nin bacağındaki yara, 2 aylık sürede kapandı.

        Rahatsızlığından dolayı bir süre yatağa mahkum olan hasta, iyileşip eski günlerine döndü.

        Prof. Dr. Alper Şener, şeker hastası yaşlılarda ameliyatlardan sonra oluşan kesi yaralarının üzün süre kapanmadığını, enfeksiyonların da bu süreyi uzattığını söyledi.

        Bacağındaki yaranın durumundan dolayı hastaya kök hücre tedavisi uygulamaya karar verdiklerini belirten Şener, şöyle devam etti: "Mezenkimal kök hücre kaynağı aslında insan vücudundaki yağ dokudan alınabilir. Ama yaşlı hastalarda en büyük problem kendi kök hücre miktarı vücudunda az. Kemik iliği veya yağ dokudan alsanız yine miktarı az. Dolayısıyla hazır kök hücre kullanımına gittik. Hazır kök hücre derken neyi kastediyoruz? Bunlar daha çok bebeğin nişanında ya da plasenta membranında toplanan kök hücre. Bu toplanan kök hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak hastaya uygulanabilir formata getiriliyor. Böylece elde edilen kök hücreyi doku içerisine ağrısız şekilde enjekte etmiş olduk."

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        Hastanın bacağına yaklaşık 10 milyar kök hücre enjekte ettiklerini dile getiren Şener, yaranın olduğu bölgede orijinale yakın doku oluştuğunu aktardı.

        Tedaviyi hızlandırmak için doku iskeleti görevi görecek amniyon kese kullandıklarını anlatan Şener, "Hastamızın 6 aydır kapanmayan yarası 2 ay içerisinde tamamen kapandı. Ayağında doku ödemi vardı ve şu anda yürüyebilir pozisyona geldi" dedi.

        Şener, hastanın uzuv kaybı yaşamadan sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

        Ahmet Çeri ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurguladı.

        Yaralarından dolayı bacağını kaybetme tehlikesi yaşadığına işaret eden Çeri, "Çok korkuyordum çünkü yürüyemiyordum. Gece yatamıyordum. Bacağım uygulanan tedavi sonucu iyileşti, yara kapandı." diye konuştu.

        Çeri'nin kızı Nilüfer Arabacı da yaşadıkları zorlu sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını kaydetti.

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