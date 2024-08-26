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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı ağustos ayında yüzde 75,4 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı ağustos ayında yüzde 75,4 oldu

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:24
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        Kapasite kullanım oranında düşüş sürüyor
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye geriledi.

        Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar 2023 2024
        Ocak 75,3 76,2
        Şubat 75,2 76,4
        Mart 73,5 76,2
        Nisan 75,4 76,7
        Mayıs 76,0 76,3
        Haziran 76,8 76,3
        Temmuz 77,1 75,9
        Ağustos 76,1 75,4
        Eylül 77,3
        Ekim 77,4
        Kasım 78,0
        Aralık 77,5
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