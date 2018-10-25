Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 108 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, ekimde imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.



İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşüşle yüzde 75'e indi





Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız

tüketim mallarında artış, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2017 2018 Ocak 77,0 78,2 Şubat 76,8 77,8 Mart 76,7 77,8 Nisan 78,4 77,3 Mayıs 78,8 77,9 Haziran 79,0 78,3 Temmuz 78,7 77,1 Ağustos 78,8 77,8 Eylül 79,0 76,2 Ekim 79,7 75,4 Kasım 79,9 Aralık 79,0





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