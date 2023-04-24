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Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 75,4 seviyesine çıktı

Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.718 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,9 puan artarak yüzde 75,4'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 75,6 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2022 2023
Ocak 77,6 75,3
Şubat 76,6 75,2
Mart 77,3 73,5
Nisan 77,8 75,4
Mayıs 78,0
Haziran 77,6
Temmuz 78,2
Ağustos 76,7
Eylül 77,4
Ekim 76,9
Kasım 75,9
Aralık 76,5

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