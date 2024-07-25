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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 75.9 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 75.9 oldu

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:40
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        Kapasite kullanım oranı geriledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.

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