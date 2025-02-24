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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranında gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranında gerileme

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:29
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        Kapasite kullanım oranında gerileme
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.

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