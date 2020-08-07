Kapatılan pazar yerinin başka yere taşınmasına tepki - MUĞLA

AA

Muslihittin Mahallesi'ndeki Akyol Semt Pazarının 14 Nisan'da kapatılarak, aynı mahalledeki yaklaşık 5 kilometre mesafedeki alana kalıcı olarak taşınmasına tepki gösteren vatandaşlar, pazarın kurulduğu eski alanda toplandı.Kalabalık, "Pazarımızı geri istiyoruz", "Muslihittin Karamehmet ve Menteşe mahalleleri olarak mağduruz", "Akyol pazarımızı istediğimiz gibi oluncaya kadar mücadeleye devem", "Pazarımız nereye gitti" yazılı döviz taşıdı.Grup adına konuşan Tülin Güler, mağduriyetlerini dile getirmek için belediye başkanına birçok kez gitmesine rağmen çözüm bulamadıklarını söyledi.Daha önce pazar günü kurulan pazarın, salı günü kurulduğunu, sadece 9 satıcının tezgah açtığını belirten Güler, "Buradan alacak bir şey bulamıyoruz. Göstermelik pazar istemiyoruz." dedi.Mahalle sakinlerinden Muammer Bozkurt, pazarın yeniden eski yerinde açılması için mücadele ettiklerini kaydetti.Muslihittin ile Karamehmet mahalle muhtarları ve Menteşe Belediyesi zabıta ekiplerinin, pazarın tekrar kurulacağı sözünü vermesinin ardından grup dağıldı.