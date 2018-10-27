Kapfenberg - FC Wiener Neustadt düellosu

Avusturya 1.Lig maçında Kapfenberg ile FC Wiener Neustadt, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:20. Kapfenberg 17 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken FC Wiener Neustadt 18 puanda ve 5. sırada. Kapfenberg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 384 kodlu maçı oynayanlar; Kapfenberg galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, FC Wiener Neustadt galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Kapfenberg son hafta oynanan Ried maçında 7-1 yenildi.

FC Wiener Neustadt, USK Anif karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kapfenberg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kapfenberg, kendi sahasında 12 gol attı, 8 gol yedi.

FC Wiener Neustadt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. FC Wiener Neustadt, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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