'Kapı' açılmaya hazır

Kadir İnanır'ın 7 yıl sonra ilk kez bir sinema filminde kamera karşısına geçtiği 'Kapı' filminde 25 yıl önce Berlin’e taşınan aile, beklenmedik büyük bir haberin ardından Mardin'in yolunu tutuyor.

Kadir İnanır'a Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu'nun eşlik ettiği, bir aileyi yakan 25 yıllık acının yolculuğu yüreklere dokunacak.