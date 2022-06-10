Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son durum gündemdeki yerini koruyor. Kabine kararlarının ardından 3600 ek göstergede sona gelinmesiyle birlikte gözler EYT düzenlemesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT bu sene çıkacak mı, şartları neler? İşte, 9 Haziran EYT son durum ve Bakan Bilgin'den konuya ilişkin açıklamalar...

ABONE OL
  • 01
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    Binlerce emekli adayı EYT'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge'de sona gelindiğini belirterek sevindirici haberi vermişti. Primlerini düzenli olarak yatıran fakat yaş koşulu nedeniyle bekleyen emekli adayları, EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Sorularının yanıtını araştırıyor. EYT düzenlemesinde 6 adımlı yol haritasi çizildi. İşte, Bakan Vedat Bilgin'nin konu ile ilgili açıklamaları ve 6 adımlı rota hakkında merak edilen detaylar...
  • 02
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    BAKAN BİLGİN’DEN EYT AÇIKLAMASI!

    Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili açıklamasında, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.” ifadelerine yer verdi.
  • 03
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    BAKAN'IN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

    Ahmet Kıvanç, Bakan Bilgin'in açıklamalarının TBMM'ye gelmek üzere olan söz konusu bir yasal değişiklik çalışması olarak değerlendirmek yerine bürokrasinin olası ihtiyaç halinde masaya sunabilmesi için mutfak çalışması olduğunu söyledi.

    İşte Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın açıklamaları:

    “Bakan açıklama yaptığına göre bunu kayda almak gerekiyor.Şunu söylemek gerekiyor; Büktüreside her zaman her türlü ihtimale karşı hazırlıklar yapılır. Yani bir gün EYT konusunda Hükümet'ten bize bir talep gelirse 'Ne yapmamız gerekir" ve "Nasıl davranmamız gerekli" şeklinde bürokraside alternatifli hazırlıklar olur. Bunlar bekletilir. Dolayısıyla bürokrasi cenahında böyle alternatifli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Seçime doğru giden süreçte her şey mümkün. Ama keşke seçim döneminde olmayıp ta enine boyuna tartışılsaydı.”
  • 04
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    EYT'DE KAPI ARALANDI!

    Konuşmasına devam eden Kıvanç, EYT ile ilgili şimdiye kadar kapalı olan kapıların açıldığını yasal düzenleme olmasa bile seçim sonrasına yönelik bir vaat hazırlığının olabileceğini ifade etti. Seçim sathı mahalline girdik her şey mümkün. EYT düzenlemesi yapılabilir. Bunun nasıl olacağını maliyet hesaplarıyla birlikte gündeme gelir. Tabi hemen bugün yürürlüğe girecek şekilde olmayabilir? Belki de onu vasat şeklide seçimden sonra yasayı uygulamak üzere diye... Yasa öncelikle çıkartılmayabilir. EYT ile ilgili kapılar aralandı. Bugüne kadar kapılar kapalıydı bugün artık aralandı.
  • 05
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 6 adımın üzerinde duruluyor.  İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 6 adımlı yol haritası…

    1. EYT yasasından kimlerin yararlanacağı belirlenecek

    Yasanın çerçevesinin oluşturulmasının ardından kimlerin yararlanabileceği tespit edilecek. Böylece EYT yasası çıkar çıkmaz emeklilik hakkı kazananların sayısı belli olacak.
  • 06
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek

    3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak

    4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak

    5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek

    6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak
  • 07
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.
  • 08
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    EYT YASASI İÇİN 5 FORMÜL

    Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.
  • 09
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.
  • 10
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.
  • 11
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.
  • 12
    Kapı aralandı! EYT yasası son dakika haberleri: EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve koşulları neler? EYT bu yıl çıkar mı?

    Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek. Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.