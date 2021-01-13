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Kapıkule'deki tır yoğunluğu Kovid-19'a rağmen arttı

Türkiye'den Avrupa'ya yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır trafiği, yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgınına rağmen artış gösterdi.

Kapıkule'deki tır yoğunluğu Kovid-19'a rağmen arttı
AA

Türkiye'den Avrupa'ya yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır trafiği, yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgınına rağmen artış gösterdi.

AA muhabirinin Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'deki hareketlilik 2020 yılında da devam etti.

Geçen ocak ayında 29 bin 380 olan tır giriş sayısı, Kovid-19 salgınının Türkiye'de artış gösterdiği nisan ayında yılın en düşük seviyesi olan 21 bin 107'ye geriledi. Yaz aylarında yükselişe geçen tır giriş sayısı, ekim ayında 35 bin 894 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kapıkule'den 2020 yılında günlük 965 ortalama ile 352 bin 51 tır çıkış yaptı. Ocak ayında 29 bin 298 olan tır çıkışı sayısı, giriş yapan tır sayısında olduğu gibi nisan ayında yılın en düşük seviyesi olan 20 bin 218'e geriledi. Haziran ayıyla birlikte artan tır çıkışları, ekim ayında 34 bin 800 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kapıkule'den 2020 yılında 709 bin 107 tır giriş çıkış yaparken bu rakam, 2019 yılında 696 bin 505 olmuştu.

- Hamzabeyli'de yüzde 7'lik artış

Karayolu ihracatının önemli noktalarından biri olan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır trafiği de artış gösterdi.

Bulgaristan'a açılan bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de 2019 yılında 225 bin 308 olan tır giriş çıkış sayısı, geçen sene yüzde 7'lik artışla 242 bin 210'a yükseldi.

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