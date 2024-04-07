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        Haberler Gündem Kapıkule’de ele geçirilen 50 milyon liralık uyuşturucuda 2 şüpheli tutuklandı

        Kapıkule’de ele geçirilen 50 milyon liralık uyuşturucuda 2 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:27 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:27
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        Kapıkule'de 50 milyon liralık uyuşturucu ele geçirilmişti! Yeni gelişme yaşandı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ile Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos ile zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule gümrük sahasında Macaristan’dan gelen 2 tır durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda 50 milyon Türk lirası değerinde ve 58 kilo 176 gram ağırlığında yaklaşık 200 bin adet ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler A.S. ve N.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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