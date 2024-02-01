Kapıkule’de, elektronik sigara şebekesi çökertildi, 4’ü gümrük çalışanı 7 kişi tutuklandı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan TIR'la ülkeye gümrük kaçağı 10 bin adet elektronik sigara sokmaya çalışan, 4'ü gümrük çalışanı olmak üzere 7 şebeke üyesi yakalandı. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR’da şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taranmasına yönlendirildi. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü x-ray bölümünde görevli 3 muhafaza memuru aramanın tamamlandığını onaylayıp TIR’ın ülkeye girişine izin verdi.

TEKRAR ARAMA YAPILDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Ali Can Zeray'ın haberine göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri x –ray ‘de görevli 3 memuru gümrük kaçağı ürünlerin ülkeye girişlerine izin verdiği şüphesiyle bir süredir takip ediyordu.

Teknik takipte olan 3 memurun, kaçak yük ile ülkeye giriş yapmaya çalışan TIR sürücüsü ile temasta oldukları tespit edildi. TIR’da 2’nci kez x-ray taraması yapılmasına karar verildi. Yapılan ikinci aramada 100 koli içinde 10 bin adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Gümrük içinde şebeke halinde kaçak ürünlerinin geçişlerine izin veren 3 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat, 2 gümrük çalışanı ile TIR sürücüsü ve bir sivil olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.