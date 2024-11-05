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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapıları kapatarak yüzde 50 enerji tasarrufu mümkün - İş-Yaşam Haberleri

        Kapıları kapatarak yüzde 50 enerji tasarrufu mümkün

        Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kapalı kapılar sayesinde enerji tüketiminin yüzde 50'ye kadar azaltılabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmalar otomatik kapıların sağladığı enerji tasarrufunun ise yüzde 45 olduğuna işaret ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:54
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        Kapıları kapatarak yüzde 50 enerji tasarrufu mümkün
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        Soğuk havalar yüzünü gösterirken, enerji maliyetleri şimdiden vatandaşı ve şirketleri düşündürmeye başladı.

        Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, kapıların kapalı tutulması sayesinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50 azaltılabileceğini gösteriyor. Hollanda Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma ise otomatik kapı sistemlerinin enerji tüketiminde yüzde 45'e yakın tasarrufu mümkün kıldığını gözler önüne seriyor.

        Otomatik kapılar ısıtma maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyor

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Monador Otomatik Kapı Sistemleri Kurucu Ortağı Arslan Eskinazi "Günümüzde kapalı mekânları enerji açısından verimli hale getirmek hem finansal hem de çevresel nedenlerden ötürü büyük önem taşıyor. Kapılar ise enerji tasarrufu söz konusu olduğunda binalardaki en zayıf noktalar olarak öne çıkıyor. Günde birçok kez açılıp kapanan kapılar, iç mekân ikliminin korunmasını zorlaştırıyor. Tam da bu noktada içeriden ve dışarıdan hava değişimini düzenlemek için özel olarak tasarlanan otomatik kapı sistemleri ısıtma ve soğutma maliyetlerinden ciddi bir tasarruf sağlanmasını mümkün kılıyor" dedi.

        Güvenlik, erişilebilirlik ve hijyen ön plandan

        Arslan Eskinazi, otomatik kapı sistemlerinin sunduğu diğer faydaları ise şöyle özetledi "Otomatik kapılar acil bir durumda güvenilir çıkış sağlamak için gelişmiş teknoloji unsurları barındırır. Sessiz ve hızlı işleyişi sayesinde kişilerin binaya ve kurumlara kolay giriş-çıkışına yardımcı olan otomatik kapılar, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için erişilebilirliği artırır. Giriş-çıkışlarda temassız bir seçenek sunan otomatik kapılar, hijyenik bir ortam sağlar. Monador olarak biz de son teknolojiyi kullanarak geliştirdiğimiz otomatik kapılar ile hem güvenliği hem tasarrufu hem hijyeni hem de erişilebilirliği mümkün kılıyoruz."

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