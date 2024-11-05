Kapıları kapatarak yüzde 50 enerji tasarrufu mümkün

Soğuk havalar yüzünü gösterirken, enerji maliyetleri şimdiden vatandaşı ve şirketleri düşündürmeye başladı.

Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, kapıların kapalı tutulması sayesinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50 azaltılabileceğini gösteriyor. Hollanda Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma ise otomatik kapı sistemlerinin enerji tüketiminde yüzde 45'e yakın tasarrufu mümkün kıldığını gözler önüne seriyor.

Otomatik kapılar ısıtma maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyor

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Monador Otomatik Kapı Sistemleri Kurucu Ortağı Arslan Eskinazi "Günümüzde kapalı mekânları enerji açısından verimli hale getirmek hem finansal hem de çevresel nedenlerden ötürü büyük önem taşıyor. Kapılar ise enerji tasarrufu söz konusu olduğunda binalardaki en zayıf noktalar olarak öne çıkıyor. Günde birçok kez açılıp kapanan kapılar, iç mekân ikliminin korunmasını zorlaştırıyor. Tam da bu noktada içeriden ve dışarıdan hava değişimini düzenlemek için özel olarak tasarlanan otomatik kapı sistemleri ısıtma ve soğutma maliyetlerinden ciddi bir tasarruf sağlanmasını mümkün kılıyor" dedi.