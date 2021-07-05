Kapının önüne bir kap su koyunca bakın neler oluyor!

HABERTURK.COM

Dijital içerik üreticisi Ahmet Selki, geçtiğimiz yıllarda Instagram hesabından 'Kapınızın önüne bir kap su koyduğunuzda neler olduğunu görmek ister misiniz?' notu ile bir video paylaştı.

Kabın altına yerleştirdiği kamera ile kayıt altına alınan kedi, köpek, kuş gibi hayvanların su içme görüntüleri, kavurucu yaz sıcaklarının gelmesiyle tekrar gündem oldu.

Siz de sıcakta susuz kalan hayvanlar için, kapınızın önüne bir kap su koymayı ihmal etmeyin...

İşte Ahmet Selki tarafından kaydedilip sosyal medyaya yayılan o görüntüler!