Kapısında bekleyerek eşini öldüren zanlıya müebbet istemi

AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gülderen Yıldırım ile sanık Bayram Yıldırım’ın 19 yıllık evliliklerinden bir çocukları bulunduğu, çiftin 2 yıldır ayrı yaşadığı, sanığın bu süre zarfında Ankara’da ikamet ettiği ve maktulün boşanma davası açtığı ancak takip etmemesi sebebiyle davanın düştüğü kaydedildi.

Zanlının Ankara'dan eşini öldürmek amacıyla suç tarihi 19 Aralık 2019’dan bir gün önce İstanbul'a geldiği, eşinin işe gidiş saatini bildiği için evin yakınlarındaki bir büfede bekleyip 07.00'de dışarı çıkan maktule saldırdığı anlatılan iddianamede, maktülün sanığı görünce öldürüleceğini düşünerek apartmanın içine doğru koştuğu belirtildi.

Zanlının apartman kapısını tutarak içeri girdiği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Bayram Yıldırım, apartman kapısını engelleyerek maktulün hemen arkasından apartmanın içine girmiştir. Çiftin apartman içinde aralarında arbede yaşanmış, sanığın önceden hazırladığı bıçağı montunun cebinden çıkartarak eşini öldürmek amacıyla göğüs ve karın boşluğu ile sol sırt bölgesinden birçok bıçak darbesiyle eşini yaralayarak, o şekilde bırakıp olay yerinden ayrılmıştır. Yaralanan maktul komşunun zilini çalarak 'beni kurtarın' diye yardım istemiştir. Komşusunun yaralı vaziyette içeriye aldığı maktul komşusuna 'beni eski kocam bıçakladı' dediği ve maktulün sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır"

Zanlı Bayram Yıldırım ise ifadesinde maktul ile son bir kez konuşmak için İstanbul'a geldiğini, yaşadığı apartmanın yakınlarında işe çıkış saatini beklediğini, maktulün çıktığını yanına yaklaştığını anlattı.

Maktulun korkup apartman içine girip kapıyı kapatmak istemesi üzerine kapıyı zorlayıp kendisinin de apartmana girdiğini söyleyen zanlı, "Giriş kapısının iç tarafında maktul bağırıp çağırdı, yardım istedi. Bıçağı çıkarıp maktule rastgele vurdum. Sonra da o şekilde bırakıp olay yerinden yürüyerek uzaklaştım. Kadıköy'e geçtim, orada da polis teslim oldum. Bıçağı nereye attığımı tam bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

- Savcılık tespitleri

İddianamede, sanığın Ankara'dan planlı ve suç aletiyle olaydan bir gün önce İstanbul’a geldiği, maktulün evinin yakında beklemeye başladığı, olay öncesi ve sırasında konuşmak için herhangi bir hamle yapmayarak, maktulün konuşmak istememesi ve korkup kaçtığı halde ısrarla suç aletiyle birlikte maktulü öldürmek için takip ettiği değerlendirilmesi yapıldı.

Sanığın apartmana fiziki gücünü kullanarak, maktulden sonra kapıyı zorlayarak girmesi ve orada da hiçbir konuşma teşebbüsünde bulunmayarak maktulü birden çok kez bıçak hamlesiyle öldürdüğü anlatılan iddianamede, zanlı hakkında "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.