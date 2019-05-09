Pendik'te, zorla girdikleri evdeki kadını darbedip bir miktar para ile cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheliden biri yakalandı.

AA'nın haberine göre, polise başvuran S.B. (30),Batı Mahallesi Pazar Sokak'taki oturduğunu, zilin çalması üzerine kapıyı açtığını, bu sırada iki kişinin içeri girerek kendisini darbettiğini söyledi. S.B, masanın üzerinde bulunan bin lira ile 2 cep telefonunu alan şüphelilerin kaçtıklarını beyan ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, şüphelilerden Sedat A'yı Kurtköy Mahallesi Başaran Sokak'taki evine düzenlediği baskınla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.