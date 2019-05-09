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Kapıyı çalan 2 kişi, genç kadına dehşeti yaşattı!

AA

İstanbul Pendik'te, zorla girdikleri evdeki kadını darbedip bir miktar para ile cep telefonlarını gasbedip kaçtı. Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden birini yakaladı. Genç kadına şiddeti yaşatan diğer diğer şüpheli aranıyor

istanbul

Pendik'te, zorla girdikleri evdeki kadını darbedip bir miktar para ile cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheliden biri yakalandı.

AA'nın haberine göre, polise başvuran S.B. (30),Batı Mahallesi Pazar Sokak'taki oturduğunu, zilin çalması üzerine kapıyı açtığını, bu sırada iki kişinin içeri girerek kendisini darbettiğini söyledi. S.B, masanın üzerinde bulunan bin lira ile 2 cep telefonunu alan şüphelilerin kaçtıklarını beyan ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, şüphelilerden Sedat A'yı Kurtköy Mahallesi Başaran Sokak'taki evine düzenlediği baskınla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


Güvenlik kamera görüntülerinde, iki şüphelinin binaya girmeleri, olayın ardından koşarak kaçmaları ve arkalarında elinde sopayla bir kişinin kovalaması yer alıyor.

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