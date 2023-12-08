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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıyı kilitleyip ateşe vermişti, yaşam mücadelesini kaybetti

        Kapıyı kilitleyip ateşe vermişti, yaşam mücadelesini kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:16
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        Kapıyı kilitleyip ateşe vermişti, yaşam mücadelesini kaybetti
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        Eski eşi M.G'nin (57), 3 Kasım'da Söğütlü Mahallesi'ndeki evinin kapısını kilitleyerek ateşe vermesi sonucu yaralanan Fadime Korkusuz (41), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Korkusuz'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Kurumuna kaldırıldı.

        Yangında dumandan etkilenen kadının oğlu Erol G. (17) ile evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde, 3 Kasım'da M.G, boşandığı eşi Fadime Korkusuz ile tartışmıştı. Eski eşi Korkusuz ile yaşadığı tartışma sonucu oğlu Erol G'yi markete gönderen M.G, daha sonra kapıyı kilitleyerek evi ateşe verip kaçmıştı.

        Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime Korkusuz ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu Erol G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüpheli M.G. ise merkez Sarıçam ilçesinde yakalanmış, daha sonra tedavi için hastaneye götürülmüştü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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